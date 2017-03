Un partido doble

Ramis llegó para el partido de hoy. La UD Almería se la juega ante un rival directo, el Alcorcón. Y si la semana pasada hablaba sobre los dos retos a los que se enfrentaba el nuevo técnico, conseguir la permanencia y el beneplácito de la afición, ahora podremos corroborar si es capaz de conseguirlo. Es un partido vital. Por eso Ramis quiere trasmitir tranquilidad y serenidad para conseguir el objetivo. Si los futbolistas del Almería salen al campo pensando que una derrota fulminarían muchas opciones de permanencia, el beneficiado sería el Alcorcón. Lo cierto es que en el partido ante el líder se percibieron buenas sensaciones, un equipo compacto y con una idea. Sí, lo principal que tiene que tener un equipo. Ahora queda perfeccionar esa idea y llevarla a cabo ante el Alcorcón. Sabedores de la importancia del partido, no me extrañaría que el conjunto de Velázquez plantee un encuentro donde cedan el balón y esperen a salir al contraataque. Jugar con el nerviosismo del Almería será una de sus principales bazas. Aunque es un arma de doble filo ya que los siete partidos que lleva sin ganar genera aún si cabe más dudas. Veremos por que formación apuesta ya que en las últimas jornadas ha optado el técnico amarillo por poblar mucho el centro del campo. Donde no tiene dudas es en la portería donde Dmitrovic rinde a un gran nivel. Sin Navarro por lesión, pierde experiencia y juego aéreo. Quien ha irrumpido en esa posición es Cuenca, un central del filial que será de la partida y que sus escasos partidos en la élite pueden ser aprovechados por los rojiblancos. Bellvís y Owona se repartirán posiciones en defensa. El centro del campo está comandado por Toribio y Pérez, dos jugadores con criterio y gran capacidad para robar balones. Mucho de lo que pase en el partido tendrá que ver con la labor de estos dos, la piedra angular alfarera. En ataque Kadir es el jugador con más calidad, partiendo desde banda derecha tiene muy buen uno contra uno y gran golpeo de balón. En punta Óscar Plano y David Rodríguez.