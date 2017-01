No estáis para pedir

El vestuario busca la compasión de una afición muy cansada de su equipo de cara al partido frente al Oviedo. ¡Vamos!, que no le pite y que les anime incondicionalmente, olvidando durante 90 minutos todo lo que lleva sufriendo, no solo esta temporada, si no las tres últimas, con un descenso de por medio. Eso no es fácil de olvidar por parte de una afición que empieza a estar bastante hastiada de un equipo que no deja de darle disgustos semana sí y semana también y que, lejos de hacerle disfrutar, se han empeñado, los jugadores principalmente, en que este año se vuelva a convertir en un calvario que creíamos que no íbamos a volver a ver después de lo vivido la temporada pasada. Pero no es así y las cosas no pintan nada bien. No porque no queramos que el equipo salga de donde está, que es lo que todos deseamos, sino porque no transmite, no da nada a cambio.La afición siempre ha estado ahí. Ha tragado sapos y culebras con dos descensos, sin rechistar. Agónica fue la temporada pasada salvando la categoría en el último partido y acabó aplaudiendo a unos jugadores que no compitieron como se esperaba y que de lejos veían cómo el gran objetivo del ascenso se les fue jornada a jornada. Ahora los jugadores piden y piden apoyo, ánimo, empuje... ¿A cambio de qué? ¿No será por lo bien que lo están haciendo? Esta afición está muy por encima de un vestuario que no da pie con bola, de un equipo que no funciona, de un plantel que no compite. En definitiva, de un grupo que no está dando la talla y la afición, lo único que quiere y desea es ver ganar, disfrutar y presumir de escudo y de camiseta. La afición nunca va a dejar tirado al equipo, pero hay que entender a una grada muy cansada de ver cómo cada jornada su equipo no le da ninguna alegría. La afición no le va a fallar al equipo. Le pitará, le chillará, mostrará su descontento, pero nunca le fallará. El equipo sí que le está fallando a la afición.