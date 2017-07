Más pequeño, más grande

Unión Rugby Almería, URA para los que sentimos este equipo como nuestro, es un poco más pequeño desde el pasado domingo. Pero es un poco más pequeño, para ser más grande, para crecer, para intentar ser un gigante. ¿Cómo se logra eso? Un paso atrás para dar dos adelante. ¡Qué complicado es eso de no aferrarse a un cargo y dejarlo a tiempo por el bien de tu equipo! La gente que ama realmente a un club y a un deporte, sabe cuando es mejor dar un paso al lado y dejar que llegue alguien del que aprender. Es un gesto que honra a quien lo hace, que nos lleva a creer que todavía hay quien siente el deporte como lo que es, no como una simple empresa con la que llenarte el bolsillo. Pablo Jiménez lo hizo ahora hace una semana, en un gesto que no pasó desapercibido para los que nos fijamos en estos ejemplos. Él se ha echado el peso del equipo a sus espaldas en los años más complicados del rugby almerienses, estos primeros en los que hay que llegar y asentarse en una categoría tan complicada en lo económico como en lo deportivo. El rugby no es como el fútbol, en el que se pueden ofrecer suculentos contratos para traer a grandes estrellas. Aquí hay que buscar un trabajo a los jugadores y dar algunas primas, sólo así puedes formar un equipo competitivo. La División de Honor B ya es todo un éxito para una provincia que no acostumbra a estar en la élite en el deporte del oval, pero que quiere meterse en ella por merecimientos propios. Tras salvar la temporada ante Majadahonda hace una semana, Pablo Jiménez anunció a sus jugadores que se marchaba. Sin grandes alaracas, sin ruedas de prensa lacrimosas, sin darse golpes de pecho. Sencillamente, me voy para que venga alguien que nos ayude a dar el salto de calidad necesario. URA es más pequeño sin él, sin un entrenador de casa, pero va a ser más grande porque este club es un ejemplo y la gente que lo quiere, obra en su beneficio.