En las últimas semanas, por circunstancias del destino, el mundo de las finanzas está copando un papel protagonista en mi día a día. Aunque no he podido comprobarlo en la práctica, la teoría ya demuestra lo complicado que puede ser en la mayoría de las ocasiones. Justo pensando en eso, y nada más haber entrado en Twitter, vi que el Baskonia anunciaba la contratación de Nicolás Laprovittola. Pudiera parecer una nimiedad, pero conviene analizar profundamente el movimiento en todas sus aristas. Solo unos días después del adiós de Prigioni, los vascos tienen un repuesto que incluso aumenta considerablemente el nivel de la plantilla. El base argentino era uno de los caramelos más jugosos para el mercado europeo después de su corta, aunque sí muy productiva, aventura en la NBA. Después de curtirse bajo el mando de Popovich, era el momento para que Nico fuese a un grande del Viejo Continente. En este contexto, el equipo de Sito Alonso se ha movido como pez en el agua. Y en este sentido, es realmente impresionante su capacidad para encontrar 'gangas' en el mercado baloncestístico. Después de perder a casi todas sus primeras espadas en el pasado estío, su arte para reinventarse vuelve a dejar sorprendidos a propios y extraños. Cuando Adams, James, Bouroussis y cía hacían sus maletas; Quejereta conseguía que por la otra puerta entrarán Bargnani, Beaubois, Larkin o Voigtmann. Y ahora Laprovittola. Los azulgrana están volviendo a cosechar resultados increíbles en la pista, sobre todo en la Euroliga, pero es que su trabajo en los despachos roza la perfección. El aprovechamiento de sus ventajas es realmente excepcional. Buena nota de ello deberían tomar en Can Barça, sin ir más lejos. Los barcelonistas nos sorprendían con el fichaje de Faverani y vuelven a dar una vuelta de tuerca a su planificación. En el pasado reciente son uno de los ejemplos opuestos a lo que viene siendo este Baskonia.