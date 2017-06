Estimados lectores, les pongo en antecedentes, aunque los hechos son recientes. La UDA cae en el Mediterráneo ante el otrora equipo de plata, UCAM de Francisco, entre los olés de la propia parroquia rojiblanca. Situación insostenible y relevo inminente en el banquillo. Sin embargo, se decide extraer de raíz todo vestigio del cuerpo técnico con la contratación de Lozano como cabeza visible del nuevo organigrama. A nadie se le escapa que la única decisión trascendental que Lozano podía tomar de inmediato era la contratación del nuevo técnico, por lo que se suponía que la apuesta por el salmantino iría más allá, en caso de lograr la permanencia. El giro de 180 grados no estuvo mal pensado, y de hecho los guarismos logrados desde la misma llegada de Lozano hasta el final de la campaña, terminaron por dar la razón a quien o quienes apostaron, entre las ruinas, por el espigado exjugador rojiblanco. Se consiguieron 26 puntos bajo el mandato del salmantino y cierta paz social refrendada con la aportación de Fran Fernández y sobre todo con la respetada figura de Ramis. 26 puntos en 15 jornadas, que en 42 partidos de liga hubiesen correspondido 73, o sea, ascenso directo. Números inmaculados, sin olvidar de nuevo cómo quedó el campo de batalla tras lo del UCAM. Quien más y quien menos supuso que Lozano partió con paso firme. El camino era largo, dada la idiosincrasia del cargo, por fortuna se supo elegir la dirección, nunca mejor dicho, correcta. Dicho esto, la noticia del cambio de rol de Corona en sustitución del susodicho Lozano, ha sorprendido, no porque no fuera esperada, como insinuó nuestro compañero Paco Gregorio, sino por elegir otro cauce diferente por el que las aguas habían comenzado a fluir, de nuevo con brío. Cierto es que habrá renovación de plantilla y, al fin y al cabo, se parte de cero, por lo que desde estas líneas no cabe otra que desearle mucha suerte a Corona, que ha sabido hacer valer su peso en un club en el que se siente como pez en el agua. Su éxito será el de todos.