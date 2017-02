La piedra angular

Almería, 16 de febrero de 2016. Estimado Piñeiro, a todas las teorías que apuntas añade otra, la de quienes piensan que Soriano renovó a un caché no muy alto, pero a cambio exigió una cláusula en el contrato por la que se garantizaría una gran indemnización en caso de destitución, sabedor de la voracidad de Alfonso García. A mí me aseguran que no hay nada al respecto, pero el asunto cobra fuerza. Cabe recordar que hace apenas unas semanas Andrés Fernández calificó a Soriano como 'piedra angular' del proyecto. Un detalle irrefutable es que el técnico no es insensible a las indicaciones del presidente. De otro modo no se explica que en la Junta de Accionistas del 14 de diciembre, días antes de jugar en Anduva, Alfonso soltase a la ligera a los cuatro abonados allí presentes que en ese partido iba a cambiar el sistema y algunos jugadores de la alineación. Por arte de magia Puertas y Ximo, hasta entonces titulares, salieron del once. Da que pensar.