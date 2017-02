¿Y el plan B?

Almería, 2 de febrero de 2017. Estimado Piñeiro, puedo entender que la apuesta fuese por Caballero y al final no cuajase por mil vicisitudes, pero para estos casos, más aún el día del cierre del mercado, la Comisión Deportiva debe tener activado un plan B, incluso C o D si fuera necesario. El aficionado rojiblanco no termina de comprender que el club facilitase la salida de Chuli hacia el Getafe sin tener bien atado a su posible sustituto. La sensación que queda es de improvisación general porque desde hace un mes el propio presidente había prometido la llegada de un 9 para reforzar el ataque. Ahora hay que tirar con Quique y el renqueante Juanjo a la espera de ver si la 'bolsa de parados' arroja algo interesante porque tirar de Sillero no dejaría de ser un parche. Yo lo tengo igual de claro que tú, para evitar aventuras traía a Kalu Uche, que conoce la casa. ¿Que lleva sin jugar desde junio? Igual que Motta, pero me da que no es santo de la devoción de Soriano...