Hay plantilla, pero no hay equipo

¿culpables de que el equipo sea el último? El vestuario: jugadores y cuerpo técnico. Los jugadores porque no han sido capaces de hacer equipo y el cuerpo técnico porque está pagando, y muy caro, el peaje de la inexperiencia.

Esto no es nuevo. Cinco entrenadores en una temporada: Sergi, Carrillo, Rivera, Gorosito y Soriano, vienen a decir claramente que el problema no era el banquillo, y esta temporada, más de lo mismo. Decía el otro día Alfonso García, y no le falta razón, que no hay equipo. Seguramente la gran mayoría de jugadores que integran el vestuario del Almería tendrían acomodo en equipos tanto de Primera como de Segunda, pero por lo que sea, en el Almería no han funcionado, no han sido capaces de hacer equipo, a pesar, como decía antes, de haber tenido cinco entrenadores, que se dice pronto.

Prácticamente todos los entrenadores de los equipos a los que se ha enfrentado el Almería han alabado el potencial de la plantilla, pero ninguno ha hablado de equipo y eso es lo que está condenando a este Almería, hundiéndolo en el pozo de la clasificación.

Ya no se trata de ganar fuera de casa o no. Se trata de que esta plantilla no es competitiva. Haber ganado seis de los veintiséis partidos que ha disputado lo dicen todo. Y además habla claramente de un firme candidato a pelear por no bajar de categoría y eso, a la afición, la tiene quemada, muy quemada, cansada de sufrir y de aguantar sinsabores.

Una afición que hace mucho tiempo que no presume de equipo, que no se siente orgullosa de sus jugadores y que está viendo poco a poco cómo el equipo se cae. No cree en los discursos del vestuario y tampoco le convencen ya las palabras de un Fernando Soriano al que la afición no lo admira tanto como hace siete meses. Y el domingo llega Francisco al Mediterráneo. Lo que le faltaba a la jornada 27.