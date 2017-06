No podemos olvidar lo sucedido

Aalfonso García no le debe de temblar la mano a la hora de tomar decisiones acerca de la composición tanto del cuerpo técnico como del plantel para la próxima temporada. Alfonso no puede olvidar lo que tanto la afición como él han sufrido otra vez esta temporada, como si nada hubiera pasado. A la conclusión del partido frente al Reus, muchos aficionados expresaron su descontento y enfado tanto con la plantilla como con los dirigentes del club y eso no lo puede pasar por alto el presidente. La afición está harta de sufrir, de sentirse engañada por unos jugadores que no han estado a la altura que exige esa camiseta y el escudo y lo que representa ser del Almería. Y Alfonso tiene que dejar a un lado los sentimentalismos y afrontar una profunda reestructuración del club, empezando por una secretaría técnica acorde con las exigencias de un club en la Liga de Fútbol Profesional y darle las riendas a un entrenador que se ajuste al perfil que quiere el presidente. ¿Luis Miguel Ramis? Tengo mis dudas. El equipo no ha sido capaz de competir como lo exigía la clasificación y salvo en Tarragona y en Elche, el equipo ha dejado muchas dudas y gracias a que los últimos rivales en casa no se jugaban nada, porque no olvidemos el ridículo en Córdoba, Mallorca o Getafe, ante conjuntos que sí que le iban a plantar batalla a los de Ramis. La plantilla necesita un cambio casi completo. Llenar el vestuario de gente con ilusión, con compromiso, con orgullo y dejarse de currículo y de historias que no valen para nada. Ahora tiene la oportunidad de purgar el vestuario y ser capaz de hacer un equipo que haga de una vez por todas olvidar las penurias y los enfados de las tres últimas temporadas a una afición que reclama, en voz muy alta, una limpieza casi total en el vestuario, y que Alfonso traiga sabia nueva, que devuelva la ilusión a una grada que espera ansiosa el puñetazo en la mesa de Alfonso.