Así se las ponen a Fernando

El rey Fernando VII era un gran aficionado al billar al que le gustaba jugar largas partidas, las cuales, casualmente, siempre ganaba. Sus contrincantes se sentían incapaces de ganar al monarca, no porque éste fuese mejor jugador, sino por el temor que le tenían. La expresión "así se las ponían a Fernando VII" comenzó a utilizarse para referirse a las facilidades que se le da a alguien a la hora de ejecutar algún proyecto, examinarse o realizar alguna tarea sin complicación alguna. Así se las ponen en el Almería a otro Fernando, Soriano de apellido. Aguantando carros y carretas, y eso pese a la errática trayectoria de su equipo y el indicio de cierto mal ambiente en la caseta, gracias a su particular forma de navegar el barco, donde los méritos de unos y otros son distintos y, por tanto, las consecuencias y/o castigos son también distintos, dependiendo del bando. Soriano, sin idea de juego, en realidad, sin idea alguna, con sus jugadores arrastrándose por los campos de media España y con el equipo cómodamente instalado en la zona de descenso, sigue aferrado a su cargo. Y si ya no estaba cuestionado en la derrota, mucho menos lo iba a ser en la victoria. Una victoria engañosa, dicha sea de paso. El Almería ganó 3-0 al Oviedo, pero eso no fue lo que se vio sobre el terreno de juego. El cuadro almeriense pudo irse al descanso por detrás en el marcador, pero no lo hizo y encontró su gol nada más arrancar el segundo tiempo y, a partir de ahí, la vida fue mucho más fácil. Pero no se vio mejora alguna, aparte de la evidencia de que Pozo va sobrado en este Almería y el solo hecho de que nuestro equipo no gire en torno a él, debería ser motivo suficiente para que un entrenador fuera cesado. Soriano no lo es, y sigue manteniendo en plantilla a su gente y ha soltado lastre con aquellos que ya no están con él. Soriano hace y deshace, como viene haciendo desde hace una década. Goza de la confianza ciega de nuestro presidente, que no teme al descenso, pese a que todo indica que lo vamos a pasar mal y Soriano está aún muy verde. Esperemos que la Patrona esté otra vez al quite…