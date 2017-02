Que le pongan un plasma, a lo rajoy

"En la rueda de prensa dos periodistas le llegaron a cuestionar, de forma impertinente, si está capacitado para sacar el equipo adelante...". Con dos c... Y se quedan tan panchos. Así se defiende el Almería para dar validez a los motivos por los que silenció-censuró a dos periodistas que quisieron saber si Fernando Soriano tiene la aptitud, cualidades o las ganas suficientes para lograr la permanencia del equipo. Las preguntas de estos compañeros se basan en los resultados, en el fútbol, en la racha... y hubieran estado fuera de lugar en cualquier otro escenario, pero no en este. Ni mucho menos. El Almería no levanta cabeza y, si nadie pone remedio, el año que viene podría estar en Segunda División B. Si tanto le molesta al club este tipo de preguntas, pues que no convoque rueda de prensa. O no, mejor, que Soriano, desde el vestuario, le hable a una cámara y transmitan la imagen a través de la web del club, eso sí, que haya un plasma en la rueda de prensa, que el toque Rajoy mola. Así no habrá "preguntas impertinentes". Pero lo mejor es que nada de esto es nuevo. El club ha tratado de imponer censura dentro de las ruedas de prensa en otras ocasiones. Me pasó a mí cuando trabajaba para otro medio de comunicación. Fue en 2010. Juanma Lillo estaba en la picota y tras una nueva derrota, pregunté si se veía más fuera que dentro. El jefe de prensa, haciendo de juez, esgrimió que la pregunta no procedía, instando a Lillo a no contestar. Mi reacción fue la de abandonar la sala de prensa. No era yo un periodista díscolo con el club en ninguno de los sentidos. Pero el caso más flagrante fue el de los compañeros de deportes de Diario de Almería, a quien se les vetó y se les negó la entrada al campo. Amenazaron con ir a los tribunales y... qué cosas, tuvieron que levantar el veto y, que yo sepa, la vida sigue igual. Nadie pudo demostrar que lo que aquí se contó fuera mentira.