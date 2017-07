Y preocupante

Almería, 13 de julio de 2017. Estimado Piñeiro, a mi juicio el mayor paso en falso dado hasta la fecha por Corona es no tomarse el café que tenía comprometido con Esteban Navarro, un emblema del club que contribuyó como nadie a que hoy en día esté en la LFP y al que el coordinador de las bases largó por la puerta de atrás. Su palabra queda empeñada. Lo de Borja y Azeez podemos considerarlo pecados veniales de ser novel en el cargo, confiando en que las llegadas de Mandi y Rubén Alcaraz los hagan olvidar. Harina de otro costal es que el presidente, como se atisba, no esté dispuesto a invertir parte de los cerca de tres millones que ingresaría en ventas si se confirma el traspaso de Quique, unidos a los ya hechos. Ahí hay margen suficiente para firmar a un goleador contrastado (tengo en mente a Ortuño) y también traer a Dani Romera para dotar al equipo de la mordiente que a buen seguro necesitará. El verano es largo y esperemos que se acierte con los delanteros.