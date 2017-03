Así se puede

Resultadista y ventajista pero es la forma de salvarse. Ganando partidos, sumando puntos. No hay más, con el mes de abril a la vuelta, un par de meses de competición y 11 partidos por delante tras la holgada en el marcador pero muy sufrida victoria del sábado ante un Alcorcón que sería carne de 2ªB, como la propia UDA, a poco que esta liga tuviera algo más de nivel. Por lo visto estos dos partidos con Ramis, los inicios no dan mucha esperanza pero uno acaba con cierta ilusión y buenas sensaciones, como en la derrota del Ciutat de Valencia. Hay mimbres, hubo empuje, ese ímpetu del que hablaba Lozano para referirse al nuevo técnico, apuesta arriesgada del club pero que está dando resultados. A ver si en su tierra, Tarragona, nos es profeta el próximo domingo contra otro rival directo como el Nástic.

Casto sigue a lo suyo, con actuaciones de mérito y salvando el culo, si permiten la expresión, a una defensa que cada vez parece más sólida pero que sigue teniendo cagadas, como la del gol de David Rodríguez, otro ex que moja aquí. Ximo ha vuelto a ser quien era y se ha convertido de repente en nuestro mejor central, algo que no era difícil y que ya hizo el añorado Saveljich a su llegada hace año y poco; Nano es un lateral solvente, lo que no podíamos decir de Duba, y Motta mostró con un partidazo, no sólo por su gran asistencia a Quique en el primero, que es de primer nivel. Luego está Trujillo, al que Ramis se empeña en mantener para, en detrimento de Borja, subir a Joaquín al pivote, donde volvió a hacer gran papel, esta vez junto a Ramón, con Pozo por delante. Bien Fidel y Puertas, que volvió a marcar, algo que hizo dos veces el criticado por muchos Quique: 12 goles, el 40% del equipo y casi los mismos que entre los dos extremos. Del otro 20%, 6, ninguno lo ha marcado Juanjo ni lo marcó Chuli. ¿Tampoco Pozo? Está para otras cosas y lo prefiero a otros que nos restan y los meten en propia. ¡Sí se puede!