Cuando a finales de los 80's el Gobernador Civil llamó a Madrid pidiendo urgente una quitanieves, a su interlocutor le dió un ataque de risa. Los WhatsApp's del temporal, con imaginación y humor están bien. Pero las carreteras son otra cosa, y los que llevan su control se supone que deberían haberse fiado de "los del tiempo" que algo saben del mismo. No todos van a ser como el que no sabe predecir con 48 horas de antelación el tiempo que va a hacer en Sevilla, pongamos por caso. Aquí mandaron la quitanieves. Pero yo bajaba de Valencia anteayer con ganas de pasar cuanto antes la zona, y no ví ningún aviso en esos carteles que te dicen "como te endrogues verás". Por Lorca empezó la nieve hasta pasar Puerto Lumbreras y se veían para arriba los camiones cargados de "hortalizas de verano" pero en pleno invierno. Ya que están criadas, vamos a ayudarlas a llegar bien que ayer los clientes estaban preocupados. Y eso no está bien.