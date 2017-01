Para el recuerdo

Desde hace ya varios años, Twitter se ha convertido en un medio de comunicación en sí mismo. No habría hueco en este espacio para debatir las ventajas y desventajas que ello conlleva, pero, esto es una realidad. En nuestra parte está separar el grano y la paja. No obstante, hay un periodismo excelso que gracias a su existencia ha obtenido el reconocimiento y la visibilidad que se merece. A sabiendas de la trascendencia que puede tener cualquier tweet, muchas personalidades reconocidas están utilizando la plataforma para hacer llegar mensajes de tremendo calado a sus seguidores y a la sociedad en general. Sin ir más lejos, Pablo Prigioni, leyenda del baloncesto europeo y argentino, subió un post donde anunciaba su retirada del deporte profesional. Un movimiento que enseguida tuvo una respuesta multitudinaria en forma de agradecimiento por los servicios prestados. La prueba de que nos vamos haciendo mayores, que yo lo digo aún es un poco contraproducente, es que los jugadores con los que un día nos aficionamos a este maravilloso deporte ya van dando un paso al lado. El base sudamericano es el último, pero en el pasado año ya nos dejaron jugadores de la talla de Diamantidis, Duncan, Garnett o Kobe Bryant. Cada uno en su contexto, su nombre siempre perdurará en nuestra memoria deportiva. Haciendo un poco de retrospectiva después del inesperado anuncio, la de Pablo Prigioni ha sido un viaje para admirar. Después de bañarse en oro por Europa consiguió ser importante al otro lado del charco. La edad no fue un inconveniente para cumplir un sueño y solo por eso ya debiera ser un ejemplo. Es tiempo para salir de la saturación psicológica y física que exige el deporte de alto rendimiento, pero quién sabe si dentro de unos años podremos disfrutar de un pedazo de entrenador. Pase lo que pase, muchas gracias por una trayectoria fantástica.