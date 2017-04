Un refugio que nos están robando

Mis amigos me llaman paranoico, conspiracionista o directamente loco de remate cuando les digo que todo en esta vida está corrupto. No queda nada virgen. A lo largo de la historia, y desde muy temprano, se fue corrompiendo la política, el sistema judicial, las instituciones religiosas e incluso las académicas. Nada se escapa al absorbente color del dinero, que al fin y al cabo es a lo que se resume todo, al maldito dinero. Cuando uno miraba a su alrededor, al contexto de su rutina diaria, y veía que todo en la tele, en su trabajo o en su relación de pareja estaba impregnado de mentira, solo le quedaba asimilarlo y buscar refugio en pasiones que llenasen su vida de verdad. ¿Y qué hay más puro que chutar a portería con un balón sucio y levantar los brazos para celebrar un gol que jamás aparecerá en un periódico? El fútbol siempre fue una vía de escape para muchos críos, tanto para los que tuvieron la mala suerte de nacer condenados a la miseria, al hambre y la guerra, como para los que tuvimos la fortuna de recibir cada tarde las regañinas de nuestra madre porque no nos queríamos comer el bocata de chorizo para merendar, por nuestras prisas al escuchar los balonazos de los amigos que ya nos esperaban en el portal. Para muchos, ya mayores, el balompié sigue siendo el mejor lugar para refugiarse, para evadirse de esos problemas que van surgiendo por las malas decisiones de la vida o por el simple hecho de hacerse mayor. Pero este deporte tampoco ha podido escapar a las garras más afiladas del capitalismo y cada semana que pasa, con los vergonzosos casos de amaños, apuestas y violencia, se contagia de más y más mentira. Ya no se juega por disfrutar, como esos críos llenos de churretes frente a una cochera, ahora solo se piensa en llenarse el bolsillo, aunque para ello haya que corromper el romántico sentido del fútbol. ¿Ahora dónde nos refugiamos?