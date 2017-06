El reto de Corona

Corona tiene ante sí un reto de dimensiones titánicas por cuanto la UD Almería lleva cuatro años de zozobra a nivel de dirección deportiva (salvo el oasis Lozano). Colgar las botas y pasar a los despachos no es tarea sencilla, como no lo fue para su compañero y amigo Soriano hacerlo del campo al banquillo. El talaverano tiene un buen espejo en el que mirarse para no reproducir errores, asumiendo desde el principio que la profesionalidad está reñida con el amiguismo. Tendrá que tragar saliva y hacer de tripas corazón para prescindir de no pocos jugadores con los que hasta hace apenas unos días compartía vestuario. No me cabe la menor duda de que Corona tiene una gran ventaja respecto al maño: su formación académica y cultural. Esa que debe permitirle suplir su falta de experiencia en las oficinas con el aprendizaje de la mano de Lozano, que tiene callo ya en la materia, y de Ibán Andrés, cuyo trabajo callado y eficaz por fin tiene recompensa en el club de su tierra. Sería un tremendo error que en lugar de trabajar codo con codo con ellos los mirase por encima del hombro, estoy seguro de que no cometerá ese desliz. El desembarco en la dirección deportiva ha generado cierta controversia, precisamente por su inexperiencia, ya que se sacó el nivel III de entrenador, pero no tiene manejo con eso de las negociaciones y las contrataciones. Algún tuit de los muchos que pululan por las redes definía la situación de forma gráfica: ¿se imaginan que Totti se convierte en director deportivo de la Roma y Monchi en su asesor? Para evitar caer en tentaciones perniciosas Corona debe asumir cuanto antes que esa afición que siempre lo ha idolatrado ahora lo juzgará por lo que es y no por lo que fue; por sus aciertos o fiascos en los fichajes y no por ser el futbolista que más veces ha vestido la rojiblanca. Otra patata caliente será el rol que le asigne a Soriano, cuya figura sigue muy quemada por no haberse sabido bajar del carro a tiempo. Buena suerte, Miguel.