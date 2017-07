Mi hermano es un firme defensor del atacante pucelano, y nada tiene que ver que sean tocayos. Piensa que un delantero que ha marcado 31 goles en las dos temporadas más desastrosas del Almería, merece un reconocimiento. Admite que falla más que una escopeta de feria, pero sentencia que si Quique González metiera 1 de cada 2 ocasiones que tiene, y no 1 de cada 4 o 5, estaría en Primera desde hace mucho tiempo. Y no le falta razón. Yo soy del grupo que se desquicia, pese a sus goles, con Quique. Aunque reconozco que tiene mérito su registro, creo que 1,5 millones por él es una buena operación, ya que prefiero otro tipo de delantero. Ahora bien, si la salida de Quique implica la llegada de Dani Romera o, dicho de otra forma, si vamos a vender a Quique para traer a Dani Romera, creo que el Almería sale ganando en lo económico, pero no en lo deportivo, pese a que el delantero cañaero sea un hombre de la casa. Si el club va a embolsarse ese dineral, junto con los 700.000 euros de Chuli, los 300.000 de Iván, el ahorro del traspaso de Fidel con la venta de Josema... y no lo reinvertimos, entonces la cosa me parecerá preocupante. Creo que el Almería cuenta en plantilla con una serie de jugadores que son top en la categoría. Motta, Nano, Fidel, Pozo o Quique son más que apetecibles para cualquiera. La plantilla necesitaba quitarse las malas hierbas y traer gente que mejore el plantel en todas las líneas. Mandi me parece un buen refuerzo. Ahora bien, si dentro de ese grupo de jugadores cotizados perdemos capital, como va a suceder con la salida de Quique, el sustituto tiene que ser como mínimo igual, aunque lo ideal sería que fuera mejor. Dicho esto, el dinero no lo es todo a la hora de confeccionar una plantilla. Ejemplos de clubes humildes capaces de hacer equipos competitivos hay muchos. El problema es cuando el club se autoimpone la etiqueta de penurias cuando este verano está recibiendo unos ingresos importantes. Dinero hay. Más nos vale no tentar a la suerte una temporada más y reforzar la plantilla adecuadamente…