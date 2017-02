cuentos del diario Joaquín asensio guillén

El sentimiento más querido

San Valentín Muchas personas mantienen la creencia de que esta celebración nació con el fin del consumismo y que fue ideado por unos grandes almacenes para aumentar sus ventas. Sin embargo, sus orígenes se remontan a la antigua Roma, donde un joven fue encarcelado y posteriormente ejecutado por dedicarse a unir en matrimonio a jóvenes parejas, no estando permitidoDebe ser duro encontrarse solo, bien por la pérdida de nuestro compañero o bien por no haberlo encontrado. No podemos hacer nada frente a eso, los sentimientos no son controlables