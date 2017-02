No sólo hortalizas; también papaya y uva sin pepita

Maleta en mano camino de Berlín. Otro año más a trabajar con los contactos que existen para que sean más estrechos y poder captar otros clientes a nivel europeo o incluso también fuera de Europa, ya que esta es una grandísima feria europea. En los 80 Fruit Logistica se llamaba Semana Verde de Berlín, a la que Almería lleva asistiendo desde su inicios. Un gran tema a solucionar en esta feria es decirle a las grandes cadenas de alimentación que de parte de LOS AGRICULTORES, que por favor no se vendan nuestros productos por debajo de los costos porque de esa forma nunca podremos salir de la crisis agroalimentaria que padecemos porque creo que esto lo entenderán y lo tendrían que llevar a cabo por el bien de todos porque lo que no se debería hacer es vender nuestros productos a bajo precio y a la vez al amparo de mismos productos vender otros aún a mayor precio y con grandes márgenes.

Pienso que las personas que han ido a Fruit Logistica son grandes embajadores de esta tierra llamada Almería, ciudad andaluza y que a su vez es española, con una idea muy clara; y lo conseguirán, no es fácil, pero llegarán a grandes soluciones para que así no le falte a Europa nuestros exquisitos productos, los cuales son necesarios por todas las vitaminas y nutrientes que contienen nuestras frutas y verduras, esto se debería de vender en Europa con el eslogan "consuma la dieta mediterránea por el bien de su salud".

Pero no sólo tenemos las frutas y verduras habituales, también somos uno de los grandes productores de almendra en el mundo y sin olvidar nuestros grandes caldos de nuestras bodegas, las cuales no tienen que envidiarle nada a otras zonas de España, y por supuesto, sin olvidar nuestro gran aceite de oliva, que no somos grandes productores pero tenemos una excelente calidad es, y eso es lo que debería de vender Almería.

Lo estudio sobre nuestra economía almeriense respecto a estos productos ya se sabe y podemos decir que hemos llegado ya a unas ventas de 2.000 millones de euros que es una cantidad bastante importante; pero no por esto podemos permitirnos bajar la guardia en ningún momento y a ningún nivel, ni en calidad, que por supuesto ya tenemos, y en cantidades que ya existen en nuestras tierras y cómo no, seguir innovando en nuevos productos como los frutos minis que ya se está consiguiendo un gran nivel y proseguir con las plantaciones que se están realizando de papaya, en la que ya hay agricultores que están confiando y recogiendo producto; Cajamar le está haciendo un seguimiento a este producto en sus fincas porque confía que esté sea un cultivo para nuestra tierra.

Hablando de Caja mar, sé que siguen trabajando en el tema de la uva sin pepita, fruto que ya lo trabajó Almería en otros tiempos y fue una gran productora y confiamos que esto se vuelva a repetir, porque nuestros mercados este fruto sería muy interesante aprovechando los mismos clientes y las mismas formas de venta, ya que tenemos unos grandes profesionales de la comercialización con muy buenos canales de venta para hacer una buena distribución de este producto.

Quiero comentar también que se están realizando grandes plantaciones de cítricos que fue otro producto muy importante en nuestra provincia, esto lo demuestra que volvemos otra vez a nuestro orígenes agrícolas y eso creo que está muy bien y es necesario.

Desde estas líneas les deseamos a todos los expositores de Almería que están en la feria de Fruit Logística que hayan conseguido las metas deseadas. Salud y suerte.