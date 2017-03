La sonrisa de Paco

Corría el 2010 y por aquel entonces era un técnico de 30 años que llevaba las riendas de la AD Parador, a la que había ascendido a 1ª Andaluza senior tras darle Barbero la oportunidad. Nuestras familias siempre han compartido vecindario y amistad, de toda la vida, por lo que, a pesar de que es introvertido y muy prudente en lo que darse bombo mediático se refiere, se prestó a concederme una entrevista para que escribiera un perfil sobre su faceta como joven entrenador que soñaba con llegar al fútbol profesional. Aquel reportaje salió publicado en la última página de esta sección de Deportes bajo el título Un técnico con un futuro prometedor. Ahora, siete años después de ser protagonista de una hoja cualquiera, perdida en el centro de este diario, Fran Fernández ocupa las primeras páginas de este cuadernillo deportivo e incluso fue portada del periódico el pasado lunes, después de que lograse una ansiada y necesitada victoria con la UD Almería en su primer partido dirigiendo al equipo rojiblanco. "Exijo mucho y me gusta estar pendiente de las nuevas tendencias; odio esa frase que dice que todo está inventado en el fútbol", decía en aquella entrevista, publicada el 28 de noviembre de 2010, este apasionado por el fútbol al que el esfuerzo de muchos años le está dando sus merecidos frutos. Nadie le ha regalado nada, no está donde está por la simple casualidad de ser el entrenador del filial del Almería, está porque ha luchado siempre por conseguir su sueño, aunque la salud no se lo pusiera nada fácil a veces. Fernández ha pasado noches en vela estudiando, aprendiendo como segundo en Adra y El Alquián, haciendo grandes a equipos humildes como el Aguadulce o el Parador, con metodología propia, sin imitar a nadie, entrenando en campos de tierra y haciendo muchos kilómetros con las comodidades justas. No es de extrañar que estos días su padre, Paco, luzca una sonrisa de oreja a oreja cuando me lo he cruzado por las calles del barrio. Siempre ha hablado con mucho orgullo de su hijo. Y no es para menos.