¿Hemos subido el nivel?

El Almería ha tardado 19 días en empezar a reforzar al equipo, mientras que otros equipos de la categoría prácticamente lo hicieron tras sonar las campanadas de año nuevo. Dos jugadores, por ahora, que no sabemos lo que pueden aportar a un equipo que, tras lo visto la semana pasada en Reus y oídos los comentarios de los seguidores del equipo rojiblanco en las redes sociales, hubiera echado a casi todos, dado el escaso compromiso y competitividad ofrecida durante los casi noventa y tres minutos que duró el encuentro, y que puso en jaque al mismísimo Fernando Soriano, que lejos de pedir perdón a la afición, al igual que los jugadores del equipo rojiblanco, se limitó a entonar el mea culpa. A nadie se le ocurrió pedir eso, perdón, a una afición cansada, muy cansada, de ver una y otra vez, una imagen, no preocupante, si no lamentable de un equipo que dejó muchas dudas acerca de su compromiso con un escudo, con unos colores, con una ciudad y con una afición que tiene una paciencia infinita. Ahora llegan las primeras caras para tratar de enderezar el rumbo . Que nadie piense en otra cosas que en tratar de alcanzar los 50 puntos, porque lo contrario, sería equivocarse y no me vale que los nuevos jugadores hablen de una gran equipo y de una gran plantilla. Habría que haberles enseñado antes la clasificación, para que no le sigan tomando el pelo a la afición. Jugadores que no sabemos si subirán el nivel de una plantilla mediocre que ya la temporada pasada hizo pasar las de Caín al club, al presidente, a los trabajadores y a todos los aficionados, y que ellos, sólo ellos, son culpables de tener al equipo donde está. El entrenador también tiene su parte de culpa, pero los que están sobre el césped son ellos, esos jugadores de verbo fácil y, a veces grosero, de los que la afición sólo espera que lo den todo, porque están hartos de escuchar una cosa y ver otra cosa en el campo.