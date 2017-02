En España cuesta un mundo despegar a la gente de su sillón, por mal que lo esté haciendo. Por desgracia para el país, empresa, club o grupo de amigos, la gente prefiere hundirse a buscar una salida digna. Todos sabremos de casos así. Por eso, llama la atención las personas honestas y honradas, que dan un paso atrás por el bien de su colectivo. Hace unos días fue Abelardo el que prefirió dejar al Sporting de Gijón, equipo de su tierra y al que había ascendido a Primera División, puesto que se sabía incapaz de reconducir a un vestuario al que no conseguía exprimir más. Merece un aplauso, no soy de los que me creo las lágrimas de cocodrilo de algunos que se marchan por contratos multimillonarios, pero sí las de gente así, las que demuestran que sienten, en este caso, los colores de su equipo. Otro ejemplo ha sido el tío Toni, tío y exentrenador de Rafa Nadal. Ha sido parte del éxito del mejor deportista español que yo he conocido, no se entendía al tenista balear compitiendo por todo el mundo, sin su tío aconsejándolo desde el graderío. Pero toda crisis tiene una consecuencias, las cosas que se vician, es mejor modificarlas. Un tornillo pasado no necesita un destonillador, sino una palanca que lo saque. Por eso, Rafa Nadal echó manos de Carlos Moyá y ha vuelto más fuerte, con más vigor y con un tenis diferente, eso esí, una vez que se ha recuperado de sus molestias y que ha completado una buena puesta a punto en el apartado físico. Quien más quien menos, veía cómo el tío Toni tenía menos protagonismo y eso no gusta a los que han sido primera línea. No me sorprendió que se marchara y que quiera dedicarse a su escuela, era justo el momento de salir por la puerta grande, los tiempos los ha sabido medir y lo ha hecho sin grandes titulares, sin montar revuelos, como los señores. Como lo que es la familia Nadal al completo. Rafa es un ejemplo deportivo y su tío Toni de decendia.