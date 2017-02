Lo que menos le apetecerá a uno justo después de que su equipo haya caído con estrépito en un partido por 4 a 0 será tener que atender a la prensa. Otra cosa sería, aunque hayas sucumbido de manera descomunal, irte a celebrar el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, que eso como que apetece más. Pero cuando estás obligado a pasar por la zona mixta para atender a los medios de comunicación, el rollo cambia. Porque sí, te van a preguntar, y seguramente lo que vayas a escuchar, por lo general, no te va a gustar. Así que la templanza en ese momento es crucial, porque el entrevistador, que no tiene tampoco por qué tener razón, va a hurgar en la herida, con más o menos mala baba, no vayamos a elevar ahora a los periodistas a los altares tampoco.

A los del gremio se nos llena la boca citando a George Orwell diciendo aquello de que "Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas". No diré en voz alta que como frase está muy bien, pero que no estoy totalmente de acuerdo, porque no creo que haya dobles lecturas o intereses ocultos en una paellada gigante en Alcóntar, y, sin embargo, se puede informar de ello.

Porque aquí se trata de eso, de dar información, y, en el mejor de los casos, de la forma más objetiva posible. Y si tu equipo lleva un millón de años en puestos de descenso a Segunda B, hace eones que no gana un partido fuera de casa, la afición comienza a clamar para que dimita el entrenador o pide al presidente que se vaya y no se ve ningún tipo de reacción, ni mejora que vaya a cambiar eso, no sé qué tipo de preguntas se esperan algunos. Si un equipo no está bien, los temas a tratar serán acordes a esa situación. Es de sentido común. Ahora, si el entrevistado quiere oír un tonito malintencionado en cada pregunta que se sale del canon oficial, ve ganas de hacer daño al club o intención de llevar a cabo un impertinente ataque personal, no tiene ni la más remota idea de lo que va esto del periodismo.