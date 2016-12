Este 2016 que se acaba ha sido un año terrible en muchos aspectos, también en cuanto a la UD Almería se refiere. El club rojiblanco hace unos años inició un camino hacia un destino que cada vez es más preocupante, sobre todo dado que por el camino, a cada año que pasa, va perdiendo más calidad con respecto al curso anterior. 2016 estuvo a punto de ser el año del regreso a Segunda B. No lo fue porque el nivel de la Segunda fue lamentable y, aun así, necesitamos de la actuación divina para evitar un descenso que, en caso de producirse, no habría sido inmerecido. Al Almería se le dio una oportunidad, otra más, para rectificar y enderezar el rumbo. Pero no. Se marcharon jugadores mejores de los que llegaron para suplirlos. Se recuperó a futbolistas que no eran necesarios. Y se mantuvo en plantilla a rémoras que debían haberse marchado hace mucho tiempo. Se reforzó, en definitiva, la apuesta por la mediocridad que viene caracterizando al club en los últimos años con la figura de Soriano al frente de la nave. En este 2016 que se va, el Almería ha pasado más jornadas en puestos de descenso que fuera de él. Vivir en el alambre se ha convertido en algo cotidiano y esa mediocridad empieza a verse como algo natural en un club que, pese a los escasos recursos con los que cuenta, podría hacer las cosas de forma muy diferente. Pero no, somos un club presidencialista, con una estructura impropia de un club de la Liga de Futbol Profesional, y empieza a ser un milagro que, pese a todo, estemos donde estamos. En apenas unos días se abrirá el mercado invernal y con él llegará una nueva oportunidad para cambiar cosas y demostrar que nos queremos quedar en Segunda A. Las carencias son históricas, en el sentido de que son las mismas desde hace años. Un Saveljich, un par de mediocentros en condiciones y un 9 (no le haría ascos al regreso de Kalu Uche). Si además se van los que se tienen que ir, podremos tener opciones de salvar la categoría. No hay tregua Alfonso. Hay demasiado en juego…