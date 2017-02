De pequeño en el colegio, a la hora de rellenar algunas fichas, siempre tenía problemas con lo de "Profesión del padre". Finalmente tuve que acudir a él, quien me solucionó la papeleta diciendo: "Pon profesor". Más que nada porque lo de pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la educación, educomunicador, escritor y dibujante no me iba a caber en aquel pequeño hueco de puntitos. Lo peor de todo es que es todo eso y mucho más. Por lo que si encima le sumas una mente inquieta, hace que estemos ante una especie de hombre renacentista que se ha metido en todo tipo de berenjenales. El último, una novela de ficción, El tricornio estofado, que le ha llevado más de diez años de trabajo y que acaba de presentar entre amigos en Almería. Yo no he tenido suerte, porque dicen que el talento se salta una generación, pero si sus nietas heredan solo una pequeña parte del genio de su abuelo, yo ya le estaré eternamente agradecido.