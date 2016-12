Mañana es Nochebuena. Una fecha muy señalada para pasar en familia, con amigos y demás. Cada uno tiene sus tradiciones, aunque una muy extendida y generalizada es la de comer turrón. Los hay de muchos tipos. El Suchard de chocolate de toda la vida, el de almendra, el duro... y nuevas aberraciones como el yogu-fresa, de crema catalana y porquerías del estilo. No sé cuál será del gusto del entrenador de la Unión Deportiva Almería, pero, contra todo pronóstico, Fernando Soriano se lo va a comer sentado en el banquillo.

Soriano salvó in extremis al Almería la temporada pasada, pero no fueron cuatro partidos como para tirar cohetes. Ni estábamos ante el nuevo Guardiola, ni íbamos a gozar del efecto Zidane. Eso creo que lo tenía claro todo el mundo, y fue más la obra y gracia de la Virgen del Mar que el buen hacer de Fernando lo que salvó la categoría. Y si confiaron en él para seguir fue por lo mismo que confiaron en él para coger las riendas del equipo en su momento. Alguien de la casa y barato. Un parche, vamos.

Ya en septiembre no daba yo un duro por ver a Soriano al frente del equipo a estas alturas del curso. Conforme pasaban las jornadas, más me reafirmaba en mi postura. Era cuestión de tiempo que le cortaran la cabeza visto el juego y, sobre todo, los resultados. No es para dárselas de entendido, porque es lo que habría pasado en cualquier club medio normal. Pero no. Aquí acabar el año en puestos de descenso directo a Seguna B parece no ser razón suficiente como para destituir a don Fernando. Con lo fresco que lo tienen de la temporada pasada es incomprensible que no hayan movido ficha desde arriba. Aún se está a tiempo de reaccionar. Y más con lo apretada que está la categoría, que un día estás en descenso, como al siguiente te plantas a cuatro puntos del play-off.

No sé qué más tiene que hacer (peor) Soriano para que alguien se plantee el cambio de entrenador, pero, por el bien del club, ojalá lo haga cuanto antes y al turrón.