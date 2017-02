Somos únicos

Londres, 2 de febrero de 2017. Estimado Navarro, el cierre del mercado fue la enésima confirmación de que la UDA es un club único y siempre está a la búsqueda de hacer las cosas cada vez peor. El martes por la noche no fue una excepción. Confirmado el intercambio con el Getafe de Chuli por Yoda, el club centraba sus miras en firmar a un delantero, a priori de envergadura, y en negociar la salida de José Ángel, titular hasta hace dos semanas. Al canterano le dieron una patada en el culo, culminando así la limpieza que Soriano ha hecho del sector crítico en la caseta, que veía cómo Soriano tenía sus intocables, a cualquier precio, mientras a otros los ninguneaba. Las formas, con nocturnidad y alevosía, deleznables. Lo peor estaba por venir. Conforme se acercaba la hora del cierre, veíamos claro que el 9 no llegaría. Sonaron Caballero, Guerra e incluso Pereira, pero al final nada. Un desastre. Ahora buscamos un 9 sin equipo. Que no busquen más, Kalu Uche es el hombre. Tenía que haberse quedado en verano…