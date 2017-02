Cuando la afición pone de mercenario para arriba a un futbolista, suele ser bastante recurrente el justificador argumento de que le va en el sueldo. Bajo esa premisa, con los salarios estratosféricos que manejan algunos, no solo se les podría exigir un hattrick semanal, sino que además lo haga mientras le gritamos hijo de mala madre y que no se descuide, no sea que vaya a pillar encima alguna colleja, que se tendría más que merecida, porque, como dijimos, les va en el sueldo.

Yo creo que lo único que les va en el sueldo a los jugadores es que sean profesionales. Ahora a los chinos se les ha ido la cabeza contratando futbolistas muy discretitos que van a cobrar una cantidad indecente de millones. Pues, aunque deportivamente (y sin deportivamente) no lo merezcan, qué menos que esta gente sea profesional. Que se dedique a entrenar, que lo dé todo en los partidos y que tenga una actitud correcta dentro y fuera del campo. Lo que se conoce popularmente como ser un señor.

Lo triste es que estos señores en el mundo del fútbol no abundan. Los egos, los piques y las niñaterías están a la orden del día. Los jugadores (y cuelo aquí a los entrenadores también) muchas veces son incapaces de aparcar sus diferencias y actuar profesionalmente por el bien común. Es entonces cuando se da la absurda situación de que el devenir de un equipo de fútbol depende más de tonterías de patio de colegio que de argumentos deportivos, que son los que deberían primar siempre.

Quizás un equipo grande se lo pueda permitir. Los clanes dentro del vestuario han existido siempre. Los españoles, los brasileños, los mourinhistas, los holandeses... Pero luego los megacracks salen al campo y no hay disputas que valgan. Arrasan. Pero en un equipo que se está jugando la vida en Segunda para no descender, quizás sea muy temerario dejarse llevar por los amiguismos, los recaditos a través de redes sociales y los mamá, papá, que éste me ha mirado mal, que me quieren hacer rabiar.