Se veía venir

La explosión que provocó la derrota ante el UCAM, se llevo por delante al director deportivo y al entrenador. A nadie nos pilló por sorpresa, los rojiblancos ocupan la última posición y la derrota fue ante un rival directo. A Soriano le vino grande la categoría. No es lo mismo jugar que entrenar y desde ahora tendrá tiempo para formarse (no todo es sacarse el carné de entrenador), y el tiempo nos dirá si está capacitado. Obviamente se equivocó Soriano y más aún quien lo promocionó en el puesto. Centrar la crítica solo en Andrés Fernández y Soriano sería demasiado simplista, hay muchos futbolistas que están por debajo de su nivel. Y si bien no se les puede despedir, sí hay que pedirles que se centren porque son ellos los que van a dictaminar el futuro. El nuevo paisaje que se nos presenta es la llegada de Raúl Lozano como nuevo director deportivo y Fran Fernández cogiendo el equipo a la espera del nuevo técnico. Entrenadores hay cientos, capaces de imprimir carácter a un equipo sin alma, pocos. Es por eso que acertar será la única manera de salvar a un equipo que tocó fondo. Viéndolo en perspectiva no encuentro otra forma peor de hacer las cosas que como lo lleva haciendo el equipo de Alfonso García en los últimos años.

El Lugo ha perdido fuelle en estas últimas jornadas. 6 puntos de 18 posibles se antojan pocos para un conjunto que tiene a tiro las eliminatorias de ascenso. Sampedro ha conformado un gran plantel que si bien es cierto que echa bastante en falta a Pedraza, tiene jugadores capaces de desequilibrar un partido. El veterano Figueras ocupa la portería, Ignasi Miquel es el central que más está destacando en una línea defensiva venida a menos. Pita es el mediocentro que imprime carácter al equipo, el capitán juega más posicional para darle mayor libertad a los extremos. Vico, Iriome o Campillo son jugadores con un gran desequilibrio y capacidad para romper líneas defensivas. En punta Joselu es su máximo exponente en ataque con 17 goles.