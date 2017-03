Seguro que usted ha pensado alguna vez aquello de "otro vendrá que bueno me hará". En un trabajo o en una relación apelamos a esa expresión y, no seamos hipócritas, deseamos que quien nos sustituya ni nos llegue a la suela del zapato. Francisco, al que muchos siguen echando de menos, vino con el UCAM, vio, venció y forzó la marcha de Soriano. Ni JIM ni Sergi ni Carrillo ni Gorosito ni los interinos han valido para la UDA y no han pasado de unos meses o semanas. Fran Fernández ha sido el último y ahora vuelve al redil del filial, en teoría para no ser quemado. Su victoria en el Anxo Carro, casi un año después del último triunfo fuera, además de la buena imagen, no se vio refrendada ante el Huesca y se prefiere confiar en otro. Ramis tiene 13 partidos por delante, empezando por el difícil compromiso de visitar al Levante, líder que va camino de batir todos los registros y sellar su ascenso virtual en abril. No garantiza nada pero lo primero que hicieron en verano fue confiar en Muñiz, un entrenador que hizo un gran papel en Alcorcón y de donde se trajo varios jugadores de confianza, entre ellos algún defensa que otro para cerrar las puertas del todo a Saveljich, tan querido en Almería. Y me consta que el cariño es mutuo, qué pena no haber hecho el esfuerzo de tenerlo con nosotros y más aún para verlo calentar gradas, como Sereno aquí pero por motivos distintos. Y qué decir de Espinosa… Pues eso, Javi, Esteban, Chanchi y muchos que no caben aquí: otros vendrán que buenos os harán, aún más.