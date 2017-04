Desde que el mundo es mundo, todo depende del cristal con el que se lo mire. Lo que digo es una perogrullada, pero a veces viene bien recordárnosla para no caer en la tentación de lo que los católicos entienden como un pecado capital; la soberbia. La búsqueda de la verdad y su ostentación ha dejado millones de muertos en el camino y sin embargo a día de hoy, nadie se ha hecho con ella por muchos bombardeos o camiones que atropellen a viandantes en una calle peatonal de alguna capital europea. La verdad es pura propaganda. La verdad la imponen los que ganan. La verdad solo es una convención burocrática. La verdad no existe, es un océano relativo que te salpica según la orilla en la que te encuentres. Este fin de semana el fútbol, nos volvió a poner a prueba. Era la liga de fútbol profesional que en su tramo final tiene a los de siempre luchando por el título de campeón. Que el Real Madrid y el Barcelona, se disputen el cetro liguero, es una verdad. Por ello la relevancia del derbi de la capital adquiría mayor dimensión, toda vez que el resultado ponía en manos del Barça el desenlace. El empate a uno en el Bernabéu, dejaba todo bajo el control de los de Luis Enrique que a las seis de la tarde, celebraban junto al mundo culé, el punto que los colchoneros sacaban de Concha Espina. A las nueve menos cuarto de la noche, el Real Madrid había perdido dos puntos. Era el turno del Barcelona que visitaba al Málaga en la Rosaleda. A pesar de ser un tópico, es cierto, es una verdad, una convención futbolística que indica que los partidos hay que jugarlos. Esta posibilidad que lo que se espera que va a suceder puede no pasar, lo resume la sabiduría popular; hasta el rabo todo es toro. Y tanto que lo era. Un Barça displicente cayó por dos a cero frente a un boquerón aguerrido. El punto que obtuvo el Madrid un rato antes, a las once de la noche se convirtió en bueno.