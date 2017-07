Tal vez sea el verano

La victoria ante el Reus dejó una permanencia de un valor incalculable, pero también un sabor agrio. Un choque que debía dejar atrás dos años sufriendo los sinsabores que otorga el vagón de cola. Dos cursos donde las alegrías eran una gota de agua en el desierto. Unos ingredientes que batidos en la coctelera dejaban en el panorama uno de los veranos con más incertidumbre. Con la llave del club en venta, el resto quedaba en segundo plano. Era el momento de construir una casa desde abajo, pero los cimientos no hacían más que moverse.

Aunque el tema aún colea, la celeridad por empezar el trabajo de la campaña siguiente está poniendo algo de blanco sobre negro. Este espacio es para tirarse a la piscina y no quiero ser menos. Lo que ha llegado me convence. Mucho. Luego tendrá el asunto un final u otro, pero estos hombres, que no nombres, llegan con hambre. Una virtud de la que adolecimos en el pretérito más cercano y por el que se explican muchas cosas. Y no solo eso. El ambiente estaba, cuando menos enrarecido, y esta limpia hará que la tropa encare el nuevo reto con ilusión. A partir de eso, habrá que demostrar en el césped.

No es óbice esto último para afirmar que aún queda por aterrizar lo que nos ayudará a dar el salto. La columna vertebral (defensa-medio-delantero) que nos permita luchar por algo más que seguir en el fútbol de plata. Teníamos al killer idóneo, pero un rejonazo, que no por esperado duele menos, de Osasuna nos lo birló. Bien sabemos por estas tierras lo que es avasallar en verano. Vivimos el lado malo, el Levante el bueno. Ahora el escenario es otro y por eso me congratulo de ver que aunque el proyecto tambalee, aún somos capaces de atraer a futbolistas más que aprovechables. No quiero ilusionarme, pero sí damos en el clavo en lo que queda... Quien sabe si dejaremos de sufrir, que ya está bien.