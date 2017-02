La vida de Andriko

Estaba entrenando un sábado por la mañana en el gimnasio de La Cañada y me di cuenta de que un joven con talla de futbolista no paraba de mirarme la cicatriz de la rodilla. Con un buen inglés, aunque con acento extranjero, lo siempre facilita el entendimiento puesto que es menos cerrado que el de los hijos de la Gran Bretaña, me dijo que él había sufrido una lesión similar con 17 años y ahora volvía a jugar al fútbol. Como a uno ya se le han quitado las ganas de pegarme patadas a un balón, pero el instinto periodístico todavía lo conserva, ya fluyó la conversación y me contó que era un juvenil albanés, internacional con las categorías inferiores, y que estaba a prueba con La Cañada. Le propuse hacerle un reportaje, con mi inglés macarrónico, y vi que le hacía ilusión. ¿Iba a ser un problema el idioma? Ni mucho menos, él lo habla habiéndolo aprendido por jugar en media Europa, mientras yo junto palabras como los indios, que también es un recurso. Me dijo, eso sí, que lo hacíamos en un par de meses (el pasado miércoles lo hicimos), puesto que quería debutar y jugar algunos partidos. En este tiempo, lo he visto todas las mañanas en el gimnasio, llevando vida de auténtico profesional, lo que demuestra lo bien que está trabajando La Cañada en las categorías de base. Vive en un piso que le pone el club con otros compañeros, comen junto en un bar, por la mañana entrenan y hacen ejercicios de prevención de lesiones y por la tarde, entrenan. Tiene el graduado básico escolar y aunque no estudia, sabe de la importancia de la universidad y tiene pensado hacerlo. Eso sí, con el descaro que muestra con todos pese a no hablar ni papajota de español, le vale para aprender en la universidad de la vida. Tiene que ser realmente complicado salir de los brazos de tu familia en la adolescencia y no ir a una residencia como La Masía o La Fábrica. Por eso, le deseo toda la suerte del mundo, que con David Cartagena al lado seguro que la va a tener.