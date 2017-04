Mientras hay vida

La esperanza es lo último que se pierde. O lo penúltimo, antes de la vida. A ella se aferra nuestra UDA y tratará de seguir agarrándose a esa ansiada permanencia hoy, contra un Nástic que también busca lo mismo. Otra final, otra batalla o como quieran llamarlo, tras la ganada al Alcorcón, que el viernes se resarció en casa ante el Mallorca, otro de los que coquetea con la muerte. Son partidos de 6 puntos, tirando de tópico. Pero es que es así, la diferencia entre si ganas o si pierdes con tu rival. Los locales parecen entonados pero todo puede pasar en el partido y en las 11 jornadas con esta de competición que restan para dictar sentencia. La batalla de hoy se la va a perder Pozo, herido de ensayo más que de guerra. En sus manos, ahora herida una de ellas, estábamos hace un año pero en esta ocasión su baja quizá tenga menos incidencia porque no está teniendo el protagonismo que tuvo. Otro que andaba tocado es Puertas, que también contaremos con él aunque sea algo mermado. Me pregunto si seguirá Ramis empeñado en sacar a Trujillo, el único que chirría de los de atrás, algo que podría enmendar devolviendo a Joaquín al lugar donde mejor se desenvuelve y dando de nuevo a Borja la titularidad como pivote. Arriba no nos queda otra que seguir confiando en Quique y en que Fidel se entone. Lo de Uche ya llegará, no le queda otra al kaluchismo que ser paciente. Aprovecho para volver la vista atrás y hablar de la vida, de cuando daba mis primeros pasos profesionales y Kalu sus primeras volteretas en Almería. Miguel Naveros se giró, puño en alto como si entonara la Internacional o si hubiera marcado su Atleti, y sonrió, se notaba que a él también le caía simpático el nigeriano. Miguel iba a su aire pero tenía un toque de genialidad y muchos adeptos, como el amigo Kalu. Mis respetos, Naveros, nos vemos por el otro mundo.