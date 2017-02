Hacía vientecillo, ¿no?

Abro los ojos, subo la persiana y el cielo se cae sobre Almería. Llamo a Laynez. "Oye Pablillo, ¿y si mejor nos volvemos al catre?". "No tío, yo ya he salido a comprar el periódico y todo. Venga, no te rajes, que Elio ya lo ha hecho por los dos". En ese instante pienso en que me inscribí para acompañarlo en su primera carrera tras superar un cruzado roto que lo tuvo más de seis meses en el dique seco y saco fuerzas de flaqueza. Llegamos a la zona de salida y los arcos de publicidad casi salen volando del 'vientecillo' que soplaba a esa hora. Por suerte la ponientá se ha llevado hacia Costacabana los nubarrones que amenazaban carrera mojada. Los que van a correr la Media nos miran por encima del hombro al ver que llevamos el dorsal de los 9 kilómetros, ¿saludables? Vamos hacia nuestro cajón en la parte de atrás y de repente suena el pistoletazo de salida. Nadie ha previsto el agolpamiento contra la cola de la media y la gente empieza a adelantar por las aceras. Un fiasco de salida en toda regla por la mala previsión de los organizadores, que en todo lo demás estuvieron a la altura, en particular los voluntarios. Otra pega más, sería de agradecer que si el corredor de turno pide una segunda cerveza en el Tercer Tiempo porque llega seco no le pongan mala cara. Que ya pagamos 10 euros y la camiseta que regalan no valdrá más de 3...