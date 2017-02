500.000 vs 900.000 'leuros'

Loslos 500.000 es lo que dicen que ha cobrado una persona en no sé dónde por ir todos los días a fichar, y aparecer más rato cuando se estaban organizando las fechas de las vacaciones ¿que le correspondían?.

Los 900.000 es lo que dicen que ha cobrado la cónyuge o algo así de no sé qué político de allende los Pirineos, por no hacer no sé qué en no sé qué puesto de ¿trabajo?.

Me parece que como nadie me ha hecho caso, lo cual no me extraña ni lo más mínimo, y ni en España ni en Europa, mejor dicho: ni en España ni en el resto de Europa, hemos aprovechado la no crisis, según algunos, de 2008, para llevar a cabo una catarsis, ya vamos estando en la UE con "relaxin cap of cofi mil" o sea, café con leche para todos. Y al final vamos a ser todos iguales.

Me niego, porque yo me tragué una magnífica lección inaugural de curso en la UAL de Fernando García Lara sobre la novela picaresca española.