Ya se da por hecho que el bipartidismo en España pasó a la historia. Partiendo de la base de que nada es perfecto, yo nunca tuve tan claro que la alternancia en el poder de dos partidos mayoritarios fuera tan malo y eso quizás se deba a mi escasa capacidad para percibir tantas corrientes ideológicas como para que, de un tiempo a esta parte, hayan proliferado partidos a mogollón cada uno con su correspondiente contenido. Como mucho entendía que frente a una derecha liberal apiñada en el PP, hubiera a la izquierda una socialdemocracia representada por el PSOE y un comunísimo descafeinado, representado por IU, por aquello de que en la izquierda siempre hay brotes de rebeldía. Habría que añadir los partidos nacionalistas tradicionales PNV y CIU (hoy convertido en PDeCat). Pero desde que aparecieron Ciudadanos, Podemos, y los partidos con aromas territoriales, la cosa se ha desmadrado. Si repasamos la situación, en la derecha ha surgido Ciudadanos, que en cierta medida era necesario para atender la demanda de conservadores que no comulgan con un PP que está hasta los topes de corrupción. Pero si nos adentramos en la izquierda y a la cuestión ideológica le añadimos la ubicación geográfica, nos perdemos en una amalgama de siglas que resulta difícil retener en la memoria. Cataluña se lleva la palma porque, además de los citados, está Esquerra Republicana que se supone un escalón más a izquierda del PSC y con pretensiones secesionistas y todavía más a la izquierda y más secesionista está la CUP, dispuesta a cargarse cuanto pilla a escobazos. BILDU sería su equivalente en el País Vasco. En Valencia Compromís se diría que está en línea con Podemos pero con tendencia a un nacionalismo moderado; algo parecido ocurre en Galicia con En Marea. En Navarra Geroa Bai es una coalición, formada por el PNV y otros partidos cuya ideología no tengo muy clara. Y en Cantabria el partido regionalista de Revilla. Digamos que estos son los más destacados pero no los únicos, y, por si faltara poco, no es lo mismo el Podemos de Castilla la Mancha que pacta con el PSOE, que el Podemos andaluz, que no pactaría con el PSOE ni muerto. Pues bien habiendo tanto donde elegir, partidos liberales, socialdemócratas, socialistas, comunistas, regionalistas, nacionalistas, separatistas y sus derivados haciendo todas las combinaciones posibles, ninguno encaja en la mente de Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón que han creado un nuevo partido: Actúa.