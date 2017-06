Agonioso, según el diccionario es "ansioso, apremiante en el pedir". En Almería lo usamos también como sinónimo de avaricioso, que no es exactamente lo mismo. Es más, también es habitual decir que una persona es "un agonías" -que no está en el DLE- en el sentido de avaricioso. Lo que podemos aplicar con toda propiedad a un futbolista que acaba de declarar que se quiere ir de España por no declarar. Por no declarar (ni pagar) un cerro de billetes que le reclama la Agencia Tributaria Española de sus impuestos sobre los cienes de millones cobrados en España, y que ha ocultado al fisco. Cristiano Ronaldo nos sirve de motivo para este comentario, pero hay unos cuantos antecedentes de parecidos niveles, tanto de dineros defraudados como de agonías. A bote pronto -dicho sea con propiedad- nos vienen a las mientes Messi, Coentrao, Neymar, Falcao, Di María…

Lo que más nos ha molestado es que encima de robar se ofendan y se sientan "criminalizados". Cristiano se ha quejado de que "lo traten como un delincuente". Su paisano y colega Pepe lamenta que "el club no me ha defendido en el caso de Hacienda". Por su parte, los del Barcelona, además de sentirse perseguidos, se han quejado de persecución centralista: "Espanya ens roba". Ingenuos de nosotros, creíamos que los que defraudan son delincuentes y más aun cuando se trata de tan altas cantidades.

Y que los delincuentes reciben un trato diferente del que están "padeciendo" estos astros muchimillonarios. Creíamos que a los que pillaban robando lo metían en el calabozo hasta que el juez los interrogaba, cuarenta y ocho horas después, como mucho. Y eso ahora, porque antes los inflaban a hostias en el cuartelillo.

Sin mayores disimulos, y lo llevaban al juez unos cuantos días después (hábeas corpus, sí, hijo, si). Mucho menos los iban a dejar abandonar el país, como quiere el luso.

Lo que sospechamos es que tanta protesta y amenaza de irse va encaminada a conseguir que el Real Madrid lo defienda públicamente, pague los abogados de su defensa, las costas del juicio, la sanción que le impongan e incluso el principal de la deuda. No sabemos si el Barça ha hecho lo propio con Messi y los demás, ya que no leemos el Marca, ni el As, ni el Mundo Deportivo, ni el Sport…¡jodíos analfabetos!