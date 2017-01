Ahumados almerienses

La conservación de alimentos mediante el ahumado es propia de climas fríos y húmedos; por aquí abajo siempre tuvimos sol y sal en abundancia para conservar carnes, pescados y hortalizas. Pero desde que se inventaron el frigo y el congelador, tanto la salazón como el ahumado se utilizan sobre todo para producir alimentos que, en muchos casos, están más ricos que frescos: jamón, mojama, quesos o varios pescados que siguen el estilo del antaño lujoso y caro salmón. Bueno, si el salmón es salvaje sigue siendo un producto escaso y caro, pero el de los criaderos noruegos o escoceses es muy asequible.

Esta larga y seguramente innecesaria introducción es para comentar unos ahumados hechos en Almería capital. No es que sean una novedad total: hace más de treinta años que Ramón Venzal elabora y ofrece un bonito ahumado que le dio justa fama a sus bares Solyplaya y Los Barquicos, en Carboneras, donde sigue al pie del cañón, muy pasada ya su edad de jubilación. Es un ahumado en caliente, que se corta luego en láminas de 1 mm de grosor, no en lonchas finas como los tradicionales salmón, palometa, etc. Esta misma técnica utiliza "Pescados y mariscos Codina" ubicada en la nave 41 del puerto pesquero. Sólo que lo hace con atún, y con los recortes del laminado elabora dos patés que están teniendo bastante éxito en tiendas especializadas de varias ciudades españolas. Utiliza atún de aleta amarilla, pero de pesca extractiva, no el insípido y "coloreado" de las granjas de engorde, y lo envasa al vacío con aceite de oliva virgen y sal. La textura es muy agradable y el ahumado es suave. Un estupendo producto. El paté con tomate es casi una ensalada, con trocitos de tomate y atún desmigado, aliñado con aceite virgen, sal, pimienta y eneldo. El otro me parece mucho más interesante: 40 % de atún, hígado de rape y los mismos aliños que el anterior. Es fino y cremoso, con los sabores muy equilibrados. Resulta goloso sobre tostadas finas de pan integral. Y lo puede uno combinar con muchos complementos, desde pepinillos o alcaparras hasta chips crujientes, por ejemplo, de boniato. La red comercial, de momento, es muy restringida, sólo se vende en el puesto 13 de la Plaza o en la propia nave, donde suelen estar casi a todas horas. El teléfono de José Miguel Codina es 669 327772.