Alianza de civilizaciones

Suponemos que habrán visto ustedes la foto de Trump y Putin en amor y compaña durante la cumbre del G20, departiendo amigablemente. Las imágenes nos han producido una serie de regomellos y premoniciones de distopías varias. Es como si estuvieran juntos Nerón y Calígula urdiendo planes para el futuro del Imperio Romano, que era el equivalente al mundo actual en aquellos tiempos. La ventaja de aquella situación sobre la actual es que Calígula y Nerón no gobernaron juntos, sino uno detrás de otro y separados por los largos años del gobierno de Claudio. Pero nosotros, ¡ay de nosotros!, qué vamos a hacer nosotros. Los dos en plenitud de facultades físicas, hechos unos brazos de mar, maquinando lo que van a hacer con el mundo. Seguro que nada bueno. Se sabe que senadores demócratas le habían pedido a Trump que le preguntara a Putin sobre las injerencias rusas en la campaña electoral y cuánto parné le costó hundir a Hilaria. Ingenuos. Como que si lo ha hecho se lo iba a decir. Suponiendo, claro está que Trump no lo supiera desde el primer momento.

El caso es que estuvieron cascando (animadamente a juzgar por sus caras) dos horas y cuarto, y no estuvieron más tiempo porque entró Melania a avisarles que tenían que irse porque iba a empezar el concierto. Un concierto, por cierto, organizado por la jefa europea, Merkel, antes de la cena que les ofreció a los miembros del simposio. Es significativo que la pieza interpretada fuera la Novena de Beethoven, con su colofón coral que, como todos sabemos, es el himno de Europa. Por si no se habían percatado Trump, Putin y Erdogan. Éste, junto con nuestro Mariano, fueron los dos únicos jefes que no asistieron al concierto. La excusa de Erdogan la desconocemos, pero sobre la ausencia de Rajoy sí se ha pronunciado la Moncloa: "Esa parte es prescindible, no es necesario estar" (si hubiera sido un Bayern-Real Madrid…). A nosotros, sin embargo, esta coincidencia de Rajoy y Erdogan nos ha hecho sospechar si no estarán retomando la "Alianza de Civilizaciones" que se inventaron el presidente turco y Zapatero. Cuesta creer que Mariano continúe con un empeño de su odiado antecesor, padre de todos los males de la España que se encontró en 2011: "la herencia de Zapatero", parte de la cual, la hucha de las pensiones, ya se la ha fundido, dilapidado, agotado en cuatro días.