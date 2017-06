Alimento en verano

Las vacaciones de verano son mayoritariamente acogidas con agrado por los niños y niñas y por sus familias. Playa, piscina, diversión, algún capricho…la época estival tiene estos y otros ingredientes para elaborar una buena carta. Menú que, contrariamente, falta -en su estricto sentido- en cientos de hogares almerienses cuyos menores se sientan a la mesa y sólo encuentran un plato vacío al que mirar. Conscientes de la situación, de las crecientes condiciones de desigualdad entre la población, y con el ánimo de ayudar a las familias más desfavorecidas de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz puso en marcha hace ya cuatro años las Escuelas de Verano al amparo del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria. El objetivo que persigue es garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. El esfuerzo que realiza el Gobierno de Susana Díaz se incrementa anualmente en virtud de las necesidades de la población, y no se escatima en dar alimento a los menores cuya situación de vulnerabilidad ya ha sido previamente valorada por los servicios sociales. Así, este año la Junta de Andalucía ha ampliado y reforzado un 4,8% el servicio que se presta en Almería y en el que invierte 262.000 euros. En estos dos meses serán diez las escuelas de verano que abrirán sus puertas en la provincia, dos más de las que venían funcionando hasta ahora. La previsión es que entre todas ellas se atienda a más de 700 menores. Almería -con seis-, Cuevas del Almanzora, Níjar, Berja y El Ejido son los municipios que cuentan con una Escuela de Verano gestionada desde la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y que da servicio durante toda la mañana a los menores y a sus familias culminando con un almuerzo con el que se garantiza que los niños y niñas tendrán, al menos, una comida completa al día. Sólo hay que imaginar lo que ocurriría si estas escuelas no existieran. Si el Gobierno andaluz no hubiese apreciado la necesidad de actuar con los más vulnerables en este sentido, en el más básico, en el de proporcionarle un plato de comida completo diario una vez que los comedores escolares han cerrado sus puertas con motivo de las vacaciones de verano.