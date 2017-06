Almería no se calla

La casualidad quiso que el pasado 26 de junio, justo el día en el que se cumplía un año de la celebración de las elecciones generales, tuviera lugar la votación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Como senador por el PSOE de Almería pude comprobar entonces que la provincia no tenía nada que celebrar en este tiempo de Gobierno de Rajoy. El Partido Popular imponía el rodillo de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante unas cuentas que riegan a otras regiones con una lluvia de inversiones que le ha negado a Andalucía. No se puede permanecer callado ante la evidente realidad de que los senadores del PP -incluidos los almerienses Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Eugenio Gonzálvez y María Isabel Sánchez- se estén riendo de la provincia, como antes ya hicieron los representantes de este mismo partido en el Congreso de los Diputados.

Tras la multitudinaria manifestación en defensa de un tren digno para Almería, los populares tuvieron la ocasión de rectificar su comportamiento y el agravio al que nos están sometiendo. Era tan sencillo como haber aceptado en el Senado alguna de las enmiendas socialistas que se negaron a apoyar en el Congreso para, entre otros asuntos, impulsar la Alta Velocidad, mejorar la línea convencional de ferrocarril mientras tanto o para la puesta en marcha de un cambiador de ancho de vía que permita acortar los tiempos del trayecto a Madrid una vez que el AVE alcance Granada. Pero no lo hicieron, y el PP almeriense le dio la espalda a su tierra, negando actuaciones clave en la red de carreteras y necesarias infraestructuras hídricas para nuestro campo. Ante eso, solamente queda la opción de gritar tanto que, al final, por mucho que se tapen los oídos, el Gobierno y el PP no puedan evitar escuchar. La sociedad almeriense tiene que seguir el camino marcado en la manifestación convocada por la Mesa del Ferrocarril, y unos días antes en la acción reivindicativa a favor de la recuperación de la playa de La Cañada, porque está claro que solamente haciéndose visible en Madrid conseguirá aquello a lo que tiene derecho. Y que no le quepa ninguna duda de que en esa misión encontrará siempre el apoyo de los socialistas, convertidos en altavoces de sus peticiones tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Porque solamente unidos podemos aspirar a tener algo que celebrar cuando pase otro año.