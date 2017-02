AlmeríaEl consorcio de basuraDiferencias soterradas en el PP de Almería

Saberse bienvenidos importa. Sobre todo, cuando el anunció no responde solo a intereses de promoción, sino que es una forma de hacer público lo que no tardará en advertirse de manera privada. Que entre las lindes de Almería, abiertas al mundo que está a la vuelta de la esquina y al ancho mundo de los confines más remotos, sentirse acogidos es una experiencia natural donde quiera que lleve el recorrido de la visita. Dicho sea, bien es verdad, en un doble pero igualmente buen sentido. Espontánea, regular y común es la sensación de encontrarse a gusto entre anfitriones almerienses. Y la naturaleza ha elegido enclaves de esta tierra para afirmarse genuina y singular en una diversidad extraordinaria: sea en la vasta aridez del desierto, donde se confinan los particulares misterios y el mágico reclamo de lo inhóspito; ya en la altas cumbres de las sierras, donde parece tocarse la bóveda de los cielos sin dejar de tener los pies en el suelo; o asomados al libro de agua del Mediterráneo, a los espejos del Cabo de Gata donde los prodigios se retocan con una cotidiana compostura. Dichosa tierra esta para quienes no solo la habitan, sino la viven en plenitud. / Antonio Montero Alcaide

L A crisis desatada en el Consorcio de Basuras del Levante, Almanzora y Los Vélez, que agrupa a 45 pueblos de la provincia, viene a mostrar las amplias posibilidades que se dibujan para aquellos que lo controlan. Bolsas de basura negras y otras muchas prebendas, entre las que se encuentran posibles contratos de trabajo, se encierran en un organismo que necesita cuando antes aire fresco y nuevo, abrir ventanas, ventilar el mal olor que desprende y que a todos nos debe preocupar. Hagamos un ejercicio de responsabilidad y no nos enroquemos a esperar a que escampe. Es responsabilidad de todos disipar dudas.

La proximidad del Congresol nacional, regional en el PP, dibuja en el panorama de esta fuerza política alguna brecha. Los que esperan relevar a Amat trabajan en la sombra, con alguna que otra comida y los teléfonos. ¿Lo lograrán?