Almeriense con empleo

Este agosto, décimo aniversario de que el primer gran banco admitiera tener un problema con hipotecas de nombre impronunciable, la Comisión Europea ha dado por superada la crisis. España batirá un récord de contratos laborales y Almería, en el primer semestre, registró 161.000 contratos. Siete veces más que en 2012. Las cifras van bien, es momento de ver cómo van las personas. Así las cosas, ¿Cómo es el almeriense tipo que encuentra empleo? Siendo el primer semestre del año, será hombre, igual que el 58% de los contratados. Si fuese el segundo, las posibilidades estarían igualadas. Excepto en los contratos indefinidos. Seis de cada diez se hacen con hombres. Tenemos, por tanto, a Juan Almeriense con trabajo. Por edad estaría en la treintena, como el 30% de los contratados. Si fuera indefinido la posibilidad de que sea esa su edad, sube al 34%. Lo malo es que lo será. Posee 96 sobre 100 probabilidades de ser temporal. Hay, no obstante, una creencia cierta en el conjunto de España pero errónea en Almería: hay más contratación a tiempo parcial. En nuestra provincia subieron con la recuperación del mercado laboral hasta suponer el 27% del total. Sin embargo, este año vuelven al mismo nivel que antes de la crisis, el 15%.

Además, hemos dicho que es un hombre y sólo el 10% de los contratos a tiempo parcial se hacen con varones. ¿Cuánto estará Juan en ese empleo? Poco. Apenas tres de cada diez contratos superan el mes y un 29% no llega a la semana. De otra manera es imposible alcanzar semejante volumen de contratación por más que mejore la economía. Así tenemos que el Juan Almeriense que encuentra empleo en 2017 no se diferencia del que lo encontró hace diez años. El contrato dura algo menos, pero hasta el sueldo sería el mismo, lo que a efectos prácticos le hace inferior porque ha pasado una década. Una persona en la treintena, en el momento en que se constituyen hogares, rotando empleos que se intercalan con prestaciones por desempleo. El partido Ciudadanos considera que esto se arregla con el contrato único. Si queremos que los empleos sean indefinidos el centro de nuestra actividad no puede ser sólo de campaña: agrícola, turística, construcción. Es el modelo lo que requiere un cambio. En otro caso ese contrato, que lleva menor indemnización por despido, sería un envase brillante que extiende la precariedad a los pocos estables.