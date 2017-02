Mañana, martes, día 28 de febrero, víspera del Miércoles de Ceniza, primer día de la Cuaresma, conforme al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía es el "Día de Andalucía", en el que se conmemora la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980. Este día dio autonomía plena a la institucionalización de la comunidad andaluza, salvo en la provincia de Almería, a pesar de las irregularidades del censo electoral y conforme al cuestionado Título VIII de la Constitución Española de 1978, que marcó unas reglas de juego asimétricas con un sinfín de lagunas legales, no satisfaciendo el plurinacional artículo 151 -café para todos- todas las expectativas que se tuvieron, especialmente, para la provincia de Almería. No podemos obviar, que determinados segmentos minoritarios de la sociedad civil, siguen celebrando de forma oficiosa este "Día de Andalucía" cada 4 de diciembre, rememorando a las manifestaciones autonomistas en el convulso año de la Transición política de 1977, en la que a instancias de Alejandro Rojas Marcos del PSA le encargó al malogrado cantautor y poeta Carlos Cano el grabar el himno de Andalucía con la adaptación musical de sus dos músicos almerienses Rafael Molina y Paco Ruiz Miranda.

Tampoco podemos eludir, que en la actualidad existe un sector de la sociedad civil almeriense, cada vez con mayor presencia, que consideran que la Ley Orgánica que aprobó el referéndum de Autonomía fue un auténtico "pucherazo" legal por dar como válidos unos resultados electorales que en Almería no se ajustaron a las "reglas de juego" establecidas en esos momentos para acceder al proceso autonómico, cuestión ésta última, que Almería, Costa del Sol, ha pagado con creces y en sentido negativo en todos sus aspectos socio-económicos y por tanto no tienen nada que celebrar en este día festivo de turístico puente no laborable.

En fin, finalizo almeriensistas con las palabras que pronuncia el Alcalde desde el provisional balcón de la nunca acabada obras mayores en la Casa Consistorial, sita en la Plaza de la Constitución o Vieja, el "Día de la Reconquista" durante la tremolación del Pendón: Almería por España y por los Reyes Católicos", y que con la incorporación de Provincia de Almería a la CCAA se cambió por "Almería por Andalucía, por España y por los Reyes Católicos" y más tarde se incluyó por "la integración de todos los pueblos".