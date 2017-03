Una Andalucía más plural y ganadora

Para mí ha supuesto un enorme honor ser el Presidente del Comité Organizador del XV Congreso del Partido Popular Andaluz, una cita que va a marcar claramente un antes y un después no sólo en la historia de nuestro partido, sino sobre todo en la agenda política andaluza de los próximos años. Una misión que me fue encomendada por nuestro Presidente, Juanma Moreno, y que he podido llevar a buen puerto gracias a la colaboración y ayuda del resto de miembros del Comité y del resto de compañeros del PP-A. Y de este Congreso van a salir dos cosas buenas: la primera es que vamos a tener como presidente del partido al próximo Presidente de la Junta de Andalucía. Y la segunda es que vamos a ampliar el horizonte de nuestra mirada sobre Andalucía. Vamos a reconocer la riqueza y potencialidad de una tierra que crecerá dando valor a su periferia. Una Andalucía que por fin dará más protagonismo a las zonas más perjudicadas por la agobiante visión centralista que ha impuesto el PSOE en la Junta de Andalucía. En el PP creemos en una Andalucía que sabe que puede y que debe aspirar a más. Una Andalucía que quiere decir más, que quiere ser más y también quiere estar más presente en el conjunto de España y Europa. Somos un partido fuerte. Un partido unido. Un partido capaz. Un partido sobre el que la sociedad andaluza va a poder desarrollar sus ganas de cambio y sus ganas de mejorar Andalucía. Seguimos siendo un proyecto sólido, moderado y seguro, que es la esperanza real de futuro para una amplia mayoría de andaluces. Pero ahora somos, también, la única fuerza política andaluza capaz de aprovechar el principal recurso con que cuenta Andalucía. Y ese recurso, esa fuerza, son -somos- todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los andaluces. Y es que Andalucía no es la Junta de Andalucía, como pretende el PSOE. Andalucía es muy grande y diversa. En Andalucía caben muchos acentos, muchos paisajes, muchas costumbres y mucha historia. Somos grandes porque sabemos ser diferentes. Y nosotros, en el Partido Popular Andaluz vamos a aprovechar esas diferencias para sumar, para enriquecer y, en definitiva, para dar más proyección y recorrido al mensaje de transformación y regeneración que necesita Andalucía y representa el Partido Popular con el liderazgo de Juanma Moreno.