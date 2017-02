Arcadia Una bolsa de basuraDe "cateto a cateto", trato cordial

Poner puertas al campo se dice misión imposible, aunque los cercados y los cotos no oculten la intención de procurarlas. Cuestión distinta es la de los caminos y veredas, porque desplazarse a campo abierto suele despistar y buenos son los itinerarios que hacen del agro un laberinto donde poco importa perderse ya que puesta sí que está la puerta de salida del dejarse llevar. Tarde o temprano se dará con las lindes urbanas, con la abierta frontera entre el campo y lo que dejó de serlo. Incluso a veces, como la imagen expresa, no hay transición progresiva, sino que el asfalto da con la tierra de labor en el fin del trayecto hasta la Arcadia. Cierto que lugar idílico o simbólico, casi paraíso en la tierra cuando se idealiza la felicidad de los pastores, la asistencia y provisiones de la naturaleza, e incluso la desenvoltura del buen salvaje en los mitos que acercaban la civilización al primitivismo. Relatos bucólicos, en definitiva, estos que evocan y ensalzan las bondades del campo como refugio en el que encontrar la complacencia de los días. Mas no se olvide que hasta en la Arcadia reina el fin porque entre pastores lo anunció la parca: "Et in Arcadia ego". / Antonio Montero Alcaide

POR las redes sociales y en muchos teléfonos de almerienses se puede oir una grabación preocupante. En ella se escucha como un concejal habla con otra persona, de política y de las situaciones que se están produciendo en la provincia en las últimas semanas en torno a la basura. A lo largo de la charla, que se prolonga durante casi una hora, el edil afirma, literal "que si esta noche me llega una bolsa de basura, no sabría lo que votar mañana". Aún no se ha iniciado ninguna investigación del caso, nadie ha denunciado nada y tampoco conocemos con exactitud que esperaba encontrar en la bolsa.

Un alcalde de la provincia, del que les pedimos que traten de averiguar su nombre, cuando se reúne con un dirigente de una administración, siempre le espeta la misma frase.De "cateto a cateto...". ¿Quiénes son los protagonistas?