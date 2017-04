Buenas noticias para Almería

Mientras que otros viven obsesionados por buscar agravios y abrir polémicas, el equipo de Gobierno Municipal trabaja a diario para abrir Almería al futuro y buscar la colaboración y el respaldo de otras administraciones en el objetivo de mejorar Almería. Y las pruebas demuestran que nuestra vía de trabajo ofrece mejores resultados. La última prueba de ello la tenemos en la reciente visita del Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que se saldó con tres noticias indiscutiblemente positivas para todos los almerienses: la recuperación de la vieja Estación de Ferrocarril, la cesión de terrenos para convertir Carretera de Sierra Alhamilla en una nueva avenida y la puesta en marcha del proyecto que permita eliminar por fin el innecesario y peligroso Paso a Nivel del Puche. A todo eso hay que añadir que en breve el Ayuntamiento firmará con Costas el convenio que permita seguir desarrollando el Paseo Marítimo de Almería. Son, quizás, demasiadas noticias buenas para quienes viven pendientes de fabricar motivos de desencuentro. Nosotros, por nuestra parte, seguimos trabajando a diario para volcar el mejor de nuestros esfuerzos en la consecución de una mejor Almería para todos. Y qué duda cabe de que las noticias a las que hago referencia van a suponer un avance muy significativo en la consecución de ese objetivo. Y si me permiten, me gustaría insistir en la trascendencia que tiene la recuperación de nuestra Estación de Ferrocarril. Y eso será así después de meses de trabajo y reuniones que he mantenido con mi equipo en Madrid con responsables del Ministerio de Fomento y de ADIF encabezados por el Ministro Iñigo de la Serna. Y es de justicia expresar desde aquí al ministro y a su equipo la extraordinaria sensibilidad y la colaboración que en todo momento han puesto sobre la mesa para que este edificio, en mi opinión el más hermoso con el que cuenta Almería, pueda ser disfrutado por todos los almerienses. Y para ello el Gobierno se ha comprometido a pagar la restauración del 100% de todos los elementos externos e internos del histórico edificio. La actuación completa contará con una inversión de 1,65 millones de euros y se desarrollará durante aproximadamente un año, por lo que estará lista para el 2018. Estación, Avenida de Sierra Alhamilla, final del Paso a Nivel del Puche y prolongación del Paseo Marítimo. Buenas noticias para Almería, se pongan como se pongan.