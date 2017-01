Carta a los magos con retraso

Q UERIDOS Reyes Magos: perdonad el retraso y atrevimiento en enviar mi carta, aunque espero que la leáis de forma atenta y, en la medida de lo posible, hagáis posible algunas de mis peticiones. Como el anuncio de una conocida marca comercial a nivel nacional, es cierto que esta provincia quizá no haya hecho todos los deberes, es posible que aún no le toque, pero es hora de que las distintas administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) se pongan manos a la obra y pueda repasar el catálogo para tener en cuenta lo hecho, que agradecemos de forma efusiva, y lo que resta por hacer, que reivindicamos con constancia, argumentos e insistencia, ya que permanece en el debe de aquellos que nos gobiernan.

Vayamos por partes. Más de 1.500 días sin obras en el AVE que nos debe unir con Murcia no es un olvido, no es tampoco un descuido. Al contrario. Es la mayor indignidad a la que se enfrenta esta tierra en los últimos años, ya cansada de escuchar una y otra vez a todas las partes acusarse del desaguisado, aunque nadie mueve un dedo más allá de la declaración, para ahuecar el ala y permanecer en el anonimato hasta la próxima ocasión. El permanente "choteo" al que nos tienen sometidos desde Fomento sólo se puede corregir con un anuncio claro y explícito de lo que ocurre, de los motivos que han llevado a Sacyr a pedir la resolución del contrato y evitar, en la medida de lo posible, seguir hablando de las tortugas moras y de su hábitat como elemento capaz de parar una obra años.

Con ser este un regalo importante para la provincia, cuando se logre, no lo es menos que vuelvan las obras a la desaladora de Villaricos, anegada por las aguas hace casi tres años y desde entonces duerme el "sueño de los justos". Una inversión millonaria que se deteriora a pasos agigantados y a la que nadie le presta ninguna atención. La estación de Renfe de Almería si no es el regalo estrella con el que sueña cualquier hijo de vecino de Almería, si es una parte importante, de las aspiraciones de los que aquí habitamos. Ver como se deteriora uno de los edificios más hermosos de esta tierra no es plato de gusto para nadie.

En carreteras parece necesario insistir majestades, por si lo tenéis a bien, solicitar de la Junta de Andalucía un compromiso serio, veraz y fiable para culminar la autovía del Almanzora. Una necesidad largamente demandada y que camina a trompicones, con más zancadillas de las necesarias.

Como veis, pequeñas cosas, para una provincia que es capaz de sumar en positivo el PIB nacional y que permanece en el olvido más sangrante cuando de invertir en ella se trata. Y no se crean que no miro con perspectiva histórica, que lo hago, pero por más que busco no encuentro un motivo de satisfacción a lo largo de los años. Algunas cosas habéis tenido a bien conceder, pero siempre a regañadientes.